大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明しました。前回大会では、MVPに輝き、日本を世界一に導いた大谷選手。MLBで活躍する日本人選手初めてのWBC出場表明となります。すでにアメリカ代表は強力なチーム作りが進んでいます。2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞したヤンキースのアーロン