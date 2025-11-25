聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第１１日の２５日、陸上の男女マラソンが行われ、都心を走る首都高と東京高速道路（ＫＫ線）の自動車専用の高架道路を活用した周回コースを４０人を超えるランナーが疾走した。レースは首都高八重洲線・汐留ジャンクション―新橋インター（約５００メートル）と、同インターに接続するＫＫ線（約２キロ）の全長２・５キロを約８往復。首都高の