【リーグドゥ】スタッド・ランス 2−0 モンペリエ（日本時間11月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】「４人翻弄」のニア抜きスーパーゴールスタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、後半アディショナルタイムにトドメの一撃。今季6ゴール目のゴラッソにファンたちが歓喜している。スタッド・ランスは日本時間11月25日、リーグドゥ第15節でモンペリエと対戦。中村は左ウイングとして先発出場すると、1