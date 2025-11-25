【スーパーフォーミュラ】第12戦（決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）【映像】顔付近までタイヤが…車が宙に浮く危機一髪の様子（車載カメラ）23日、鈴鹿サーキットで開催されたスーパーフォーミュラの決勝で起きた激しい接触に様々な声があがっている。問題のインシデントは11周目、16番手争いの最中に起こった。KDDI TGMGP TGR-DCの野中誠太と、SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGINGの大湯都史樹がシケインに進入した。野中は