カメラが捉えた高速道路で突然の落下物、その時目撃者はどう対応したのか。円盤状の物体が落下し二手に16日午後8時半過ぎ、川崎市を走る東名高速道路で目撃者の目の前に突然現れたのは、隣の車線を走る車から落下した2つの円盤状の物体だ。目撃者：車の上部から物が落っこちてきて、二手に分かれて目の前に来てっていう状況。ひとつはクルクルと回転しながら、目撃者の車に迫ってくる。突然の出来事に回避することができず、接触し