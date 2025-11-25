中国における免税政策が持続的に緩和され、インバウンド消費の円滑化措置の実施に伴い、中国旅行ブームが続いている。没入型で中国の自然景観や文化的魅力を体験するのと同時に、中国でのショッピングも徐々に訪中旅行の新たなトレンドになりつつある。今年の中国へのインバウンド観光客は前年同期比100％以上急増しており、消費レベルも同時に上昇した。欧米の観光客の占める割合が顕著に拡大しており、特に米国人観光客の消費額