中国外交部の毛寧報道官は11月24日の定例記者会見で、第10回中日韓首脳会議の開催時期について、「中日韓の3カ国は、第10回中日韓首脳会議の開催時期について共通認識に達していない」と述べました。毛報道官は、「最近、日本の指導者が台湾に関して誤った発言を公然と行い、中日韓協力の基礎と雰囲気が損なわれたため、中日韓首脳会議を開催する条件は現時点で整っていない」と説明しました。（提供/CRI）