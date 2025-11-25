他人の理想を勝手に押し付けられ、「そんな人だと思わなかった」と言われてモヤモヤした経験はありませんか。プラスに考えるマインドを発信しているB.B軍曹さんがInstagramに投稿した作品『クヨクヨした時に一瞬で楽になる言葉』では、そんな勝手に失望された経験とそれに対する考え方を描き、多くの注目が集まっています。【漫画】夫に言われた「クヨクヨした時に一瞬で楽になる言葉」…全編を読むある日、軍曹さんに長文のメール