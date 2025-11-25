俳優の前田公輝さんは11月23日、自身のInstagramを更新。親の還暦を祝った際のプライベートショットを公開しました。【写真】前田公輝＆子どものツーショット「可愛い可愛い可愛い！！！」前田さんは「いつかの、親の還暦祝い。ドレスコードのワンポイントで、みんなで記念撮影したときの一幕いつもありがと」とつづり、写真を3枚載せています。全て赤い上着を着用した子どもとのツーショットです。わんぱくそうな子どもで、特に