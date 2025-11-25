今回は、外貨預金に興味を持っている方から、次のような質問が届きました。「外貨預金が気になっています。円安のときは、どのようなメリットがあるのでしょうか？」円安になると、外貨預金の資産価値が上がるメリットがあります。そもそも円安とは、外貨に対して円の価値が下がっている状態を意味します。例えば、同じ1ドルを買うのに、以前より多くの円が必要になります。一見するとメリットがなさそうですが、外貨預金の場合は