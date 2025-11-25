いま世の中で気になる話題について、街のみなさんにお話を伺ってきました。（急式アナウンサー）「ことしは早い時期からインフルエンザが流行していますが、みなさんは感染症対策どんなことに気を遣っていますか？私は喉から調子を崩すことが多いので、毎朝スプーン１杯のハチミツを日課にしています」『インフルエンザ流行期早まるあなたの〝感染症対策”は？』（急式アナウンサー）「最近体調を崩した