官庁街に近い秋田市八橋の住宅の敷地内に、25日朝からクマ1頭がとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。進藤拓実記者「現場は秋田市役所にもほど近い住宅地です。警察や市の職員が家を囲うようにして警戒を続けています」警察や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、25日は、未明に秋田市山王で、その後朝にかけて、隣接する八橋でクマの目撃情報が相次いで寄せられました。午前8時45分ご