三重県志摩市にある複合リゾート施設「志摩スペイン村」に大きなクリスマスツリーが登場し、早くもクリスマスムードを楽しむ人で賑わっています。22日から志摩スペイン村で始まった「スパークリングクリスマス」。イルミネーションやクリスマスの装飾で園内が彩られ、早くもクリスマスムードに包まれています。日が暮れると、クリスマスソングに乗せてツリーにクリスマスの飾りやフラメンコダンサーなどが映し出され、昼間とは一味