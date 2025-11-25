日本ハムは25日、今川優馬選手の夫人が、シーズン中に札幌市内の病院で第1子（長女）を出産したことを発表した。今川は球団を通じて「私ごとではありますがこの度、執念ジュニアが生まれたことをご報告いたします。いつか父親になりたいという夢を叶えてくれた妻には心から感謝します。これから妻と娘の3人で笑顔溢れる毎日を過ごせるよう約束します。ちなみに顔は僕にそっくりです」とコメントした。