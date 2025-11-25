ソフトバンクの笹川吉康外野手が25日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸1000万円でサインした。（金額は推定）プロ5年目の今季は自己最多の23試合に出場。打率2割1分3厘、1本塁打、8打点をマークした。ウエスタン・リーグでは本塁打王と2年連続の打点王を獲得。笹川は「後半の状態が上がって首位争いにちょっとは貢献できたのは良かったかなと思いますけど、前半の状態が悪かったので