¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´ÑµÒ¤ÎÅÙ´ÎÈ´¤¯Æü¸þºä46¤Î»³¸ýÍÛÀ¤(21)¤¬?µ¨Àá³°¤ì¤Î»Ïµå¼°?¤Ç¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍDeNA¤Î¸ø¼°X¤¬22Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿»³¸ý¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö864¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»³¸ý¤ÏµÜ粼ÉÒÏº¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤òÁê¼ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£´ÑµÒ¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã