元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が25日までに自身のインスタグラムを更新。私服を披露した。「夫のアウターを借りた日」としオーバーサイズの黒のジャケットを羽織った自身のショットを披露。「サイズ大きめだけどこれ可愛いくて好き！また借りよう」とつづった。「フリルたっぷりの可愛いスカートに友達のブランドのパーカー着てみた！どれもお気に入り」とコーディネートを紹介。「＃私服」と添えた。フォロワーか