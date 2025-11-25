日本ハムは25日、今川優馬外野手（28）の夫人が、シーズン中に札幌市内の病院で第1子（長女）を出産したと発表した。母子ともに健康という。今川は球団を通じ「私ごとではありますがこの度、執念ジュニアが生まれたことをご報告いたします。いつか父親になりたいという夢を叶えてくれた妻には心から感謝します」「これから妻と娘の3人で笑顔溢れる毎日を過ごせるよう約束します。ちなみに顔は僕にそっくりです」とコメント