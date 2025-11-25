東京・清瀬市の路上で今年8月、女子大学生に性的な暴行を加えたとして逮捕された板橋区役所の男性職員（37）について、東京地検立川支部は20日付けで不起訴処分としました。東京地検立川支部は、不起訴の理由を明らかにしていません。