元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞がオフショットを披露し、ファンを魅了している。２５日までにインスタグラムで、イベントに出演したことを報告した浅田。「『夢を描く時間』にワクワクするひとときでした」とつづると、オフショットを公開した。胸元がチラリ、足元にザックリのスリットの入った衣装姿になっている。この投稿には「美しい〜」「最近美しさにますます磨きがかかってますねー