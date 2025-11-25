兵庫県スポーツ賞特別賞贈呈式が２５日、兵庫県庁で行われ阪神・粟井一夫球団社長、選手会長の中野拓夢内野手が参加した。約２００人の職員に迎えられ、兵庫県の斎藤元彦知事から賞状を受け取った。今季は２リーグ制以降で史上最速での優勝。阪神・淡路⼤震災から３０年の節⽬を迎えた兵庫県に、勇気と希望を届けた功績が称えられた。記念品として片山工房の所属アーティスト・杉山統基氏が描いた虎の絵が贈呈さ