²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡££²£²Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍèÇ¯£±·î¤ÎÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¸ø±é¡Ö½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£³¡Á£²£·Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ï£è£á¡ª£´£Î£Å£×£Ó£Ì£É£Ö£Å¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£´»þÈ¾¡Ë¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡££²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÍèÇ¯£±·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø½é