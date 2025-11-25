今日25日は黄砂が沖縄や奄美、西日本に飛来するでしょう。明日26日の午前中にかけては東海の一部にも飛来する見込みです。また、28日(金)にも沖縄から北海道にかけて広く黄砂が飛来する予想で、注意が必要です。今日25日沖縄や奄美・西日本に黄砂が飛来上のひまわり黄砂監視画像を見ますと、東シナ海に黄砂とみられる茶色の箇所があります。今日25日、黄砂が沖縄や奄美、西日本に飛来するでしょう。明日26日の午前中にかけては東