奄美市で25日未明、住宅と隣接する倉庫が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。 奄美警察署によりますと、奄美市名瀬小宿で25日午前2時半ごろ、「自宅の風呂場付近の屋根が燃えている」と住人から119番通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、無職・徳永律子さん（55）の木造平屋住宅1棟およそ88平方メートルと、隣接する倉庫1棟およそ22平方メートルが全焼しま