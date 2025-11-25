ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第４５回「その名は写楽」が２３日に放送された。残り３話。平賀源内（安田顕）の生存説を追っていた蔦屋重三郎（横浜流星）が、元老中松平定信（井上祐貴）、元大奥総取締高岳（冨永愛）、田沼家重臣三浦庄司（原田泰造）、長谷川平蔵宣以（中村隼人）、柴野栗山（嶋田久作）による、一橋治済（生田斗真）への仇討ち作戦に巻き込まれた。将軍実父として絶大権力を握っている