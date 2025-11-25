¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍè½ÕWBC¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£ÊÆµ­¼Ô¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ´¹ñ»æUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ­¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎMVP¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½