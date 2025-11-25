日本将棋連盟は２５日、西山朋佳女流二冠（３０、白玲、女流王将）が２４日に入籍していたことを発表した。お相手は「一般の方」とし、詳細は明らかにされていない。今後も西山姓のままで活動していくという。「このたび入籍しましたことをご報告いたします。西山は連盟を通じて「日頃より応援してくださっている皆様のお力添えに、心より感謝申し上げます。これからの人生を大切に歩んでまいりますので、今後とも暖かく見守っ