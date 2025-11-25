BALLISTIK BOYZが、11月23日に東京・トヨタアリーナ東京にて＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜＞の最終公演を行った。6月から第二章をスタートさせたBALLISTIK BOYZ。その集大成にふさわしい、約2時間半の同公演、そして公演前に行われた囲み取材の様子をレポートする。◆BALLISTIK BOYZ 画像囲み取材で意気込みを問われると、深堀未来は「第二章のスタートでもありますし、“IMPACT”をテーマに掲げた今年の