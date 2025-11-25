アジア株上昇、米利下げ期待復活日中対立は懸念材料、米中関係を複雑化させる恐れ 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 26015.02（+298.52+1.16%） 中国上海総合指数 3860.52（+23.75+0.62%） 台湾加権指数 26886.74（+382.50+1.44%） 韓国総合株価指数 3880.59（+34.53+0.90%） 豪ＡＳＸ２００指数 8519.20（-5.90-0.07%） アジア株は豪州を除いて上昇、米利下げ期待復活で投資家心