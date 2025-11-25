チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米オープンAIは24日、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」に買い物を支援する新機能「ショッピングリサーチ」を追加したと発表した。ほしい商品の条件を入力すると、AIが商品を比較し、主な違いや選ぶ際のポイントをまとめた購入ガイドを示す。年末商戦で商品選びに迷う消費者の利用を見込む。例えば、利用者が「アートが好きな4歳のめいにプレゼントを用意した