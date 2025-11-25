【ウィーン共同】国連薬物犯罪事務所（UNODC）と国連女性機関（UNウィメン）は25日、2024年に世界の女性や少女約5万人が親密な交際相手や家族に殺害されたとの報告書を公表した。長年にわたる改善の取り組みにもかかわらず「この水準は変化していない」と指摘。家庭内暴力の予防といった対策の必要性を訴えた。報告書によると、24年に世界で約8万3千人の女性が殺害された。うち、交際相手や家族に殺されたのは約60％に上った。