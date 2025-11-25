ジャマイカ出身の伝説的歌手で、レゲエを世界に広めた一人、ジミー・クリフさんが亡くなりました。ロイター通信によりますと、24日、ジミー・クリフさんの妻は、クリフさんが肺炎のため亡くなったと明らかにしました。81歳でした。1944年、ジャマイカに生まれたクリフさんは、10代の頃から音楽活動をはじめ、国内で成功を収めた後、1965年には活動の拠点をイギリスに移しました。1972年に公開され、世界にレゲエを広めたジャマイカ