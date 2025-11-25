奥さんがお祝いでもらったお金を、勝手に横取りしている旦那さんもいるようです。今回は、そんな「ご祝儀横取り夫」のエピソードをご紹介します。妻のものは俺のもの「遠方に住んでいて、結婚式に参加できなかった友人から連絡がありました。『1か月前にご祝儀を書留で送ったけど、受け取ってもらえた？』と言われたけど、私は何も知らなくて……。どうやら、夫が受け取っていたみたいです。『言うの忘れてた』って言われたけど、