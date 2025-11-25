韓国軍服務中にも、チャウヌのグローバル人気は健在だった。21日に2枚目のソロアルバム「ELSE」を発売した。発表当日、グローバル音源ストリーミングプラットフォームのiTunesトップアルバムチャートで、世界11カ国および地域で1位となった。アップルミュージックでも日本、シンガポール、マレーシア、タイ、コロンビア、マダガスカルの6地域でチャートインした。「ELSE」はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル