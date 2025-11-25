漫才コンビ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が25日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で「なんばグランド花月豪華スペシャル月間」第5弾発表会見に出席した。NGKは1987年11月1日に開業。38周年を祝い、豪華週替わりキャンペーンや38周年限定セットチケットを発売しているが、第5弾がファイナルとなる。NGKの思い出を聞かれたまさとは「NGKを作ったのはザ・ぼんちです」と断言。1980年代の漫才ブームで人気を