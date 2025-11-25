【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】 2026年夏公開予定 ティザービジュアル 【拡大画像へ】 東宝は11月24日、「ちいかわ」初の映画作品「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」をティザービジュアルとともに発表した。映画の公開は2026年夏の予定。 イラストレーターのナガノ氏が描くマンガ「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が初の映画化。シリーズの中