¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë¡¢ÊÆMLS¤Î¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼»á¡Ê48¡Ë¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄêÅª¤À¤È¡¢±ÑBBC¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤äMF´ú¼êÎç±û¤éÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ó°Ì¥Ï¡¼¥Ä¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤¬³«¤¤¤¿10·îËö¤Ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¼­Ç¤¸å¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ5»î¹ç¤ò»Ø´ø¡£1»î¹çÊ¬¤ÎÌ¤¾Ã²½¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò4¤Ë½Ì¤á¤¿