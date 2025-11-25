·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¤È¿ÇÃÇ¸åÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°ìÈÌ¡¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¶ÐÌ³¡£¤½¤Î