ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムを更新し、来春に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参戦を表明した。 ■前回大会は二刀流で貢献 大谷は2023年のWBCに侍ジャパンの一員として出場し、投打の二刀流でチームの中心を担った。決勝のアメリカ戦では抑え投手として登板し、3大会ぶりの世界一に大きく貢献した。井端弘和監督が率いる2026