読売ジャイアンツは11月23日、公式X（旧Twitter）を更新。長野久義（40）の引退セレモニーが行われたことを報告した。 今季限りで引退した長野の引退セレモニーは、「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」内で行われた。巨人が公開したのは、坂本勇人（36）が花束を手渡すシーンを捉えた4枚の写真である。坂本から花束を受け取った長野は目を潤ませ、花束を渡した坂本も感極まった表情で涙を流していた。花