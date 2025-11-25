¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿ WBC»²²Ã¤òÉ½ÌÀÂçÃ«Áª¼ê¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢WBC»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï3·î6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë