25ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð 80011 -15.1 40720 £². Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 10318 -37.16270 £³. ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë8046-8.7 48280 £´. ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ7609 -51.4 50670