¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ömesm Tokyo 25-26 Countdown Party - NIPPON Dance Night -¡×¤ò³«ºÅ¡£ÏÂ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯±Û¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù ¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖThe Banquet¡×mesm Tokyo 25-26 Countdown Party - NIPPON Dance Night -  ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë22:00¡Á25:00¡Ê24:30 ¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼Äó¶¡½ªÎ»¡Ë²ñ¾ì¡§