ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿¼ê¤µ¤²ÂÞ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ï¥Þ¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È2016Ç¯1·î¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¤·¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤ëËÌÀî¡£X¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃåÂØ¤¨ÂÞ¤ä¡¢¿å¿§¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¡¼¥ÈÉôÊ¬¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤ÉÄ¹½÷¤Î¤¿¤á¤Î¼ê·ÝºîÉÊ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ