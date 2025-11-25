¡Ò¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Êñ·Ô¼ê½Ñ¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¡×¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬¥¿¥ÍÌÀ¤«¤·¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖÊñ·Ô¼ê½Ñ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÉé¤±¤ë¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡½¡½ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÀ®¸ù¤ÎÊýÄø¼°¡É¡£Êñ·Ô¼ê½Ñ¤Ç°ì»³Åö¤Æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¼°Æó½Å½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤Ë¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¿·´©¡Ø¹â¿Ü¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±