¡Ò¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÌ¼¤¬¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ëÆ°²è¡×¤òÅð»£¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ô17ºÐ¾¯½÷¼ºí©¥È¥é¥Ö¥ë¡ÕÀ­ÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤¿¡ÖÉã¿Æ¤Î¤½¤Î¸å¡×¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦2001Ç¯¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯2001Ç¯¡¢17ºÐ¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ë¡¼¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï°ì¸«¡ÖÌ¼»×¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Æ»ë±ÇÁü¤ä¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤«¤éÀ­ÅªË½¹Ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¼ºí©¸å¤âÉã¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬Â³¤­¡¢¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¹ØÆþ¤ä¥È¥é¥Ã¥¯ÇäµÑ¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÉÔ¿³¤ÊÉã¿Æ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ