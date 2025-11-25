¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹õÌÓÏÂµí¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á12·î10Æü(¿å)¤Î2½µ´Ö¡£¢¨Ê¸Ãæ²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆüº×¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡È²¿»®¤Ç¤â¡ÉÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤­¤ë¡£¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó¡×¡Ê968±ß¢ª484±ß¡Ë¤ÏÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹õÌÓÏÂµí¾åÀÖ¿È¤¯¤é¤·¤¿¡×¤Ï¡Ö1,188±ß¡×¤¬¡Ö858±ß¡×¤Ë¡¢¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥²¥¿¥«¥ë¥Ó