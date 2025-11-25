²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¹âÁØ³¬¤«¤éÄ¯¤á¤ëÈþ¤·¤¤²£ÉÍ¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È  ÎÁ¶â¡§6,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¡¿ÅÚÆü½Ë 7,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¢¨¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥éÉÕ