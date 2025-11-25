ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¼ç¾­¤ò¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ì¥¹¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎWBC½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢ÄÌ»»303ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥í·³¤Ç155»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦236¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î23Ç¯¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿