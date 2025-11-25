Disney¡Ü¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTVÉôÌç2°Ì¡Ê11·î23Æü´ð½à¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÄó¶¡¡Ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¶¦±é·èÄê¥Ò¥Ã¥È¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Î±éµ»ÎÏ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°­¤Î°­¡Ù¡Ø¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡Ù¤ËÂ³¤­¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¤Ç3ºîÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤À¡£¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¿¶Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤­¤¤¿ÍÊª¤À¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀäË¾¤«¤é¡¢